Coronavirus: quattro nuovi casi in Maremma. Si svuota la terapia intensiva dopo tanti mesi

GROSSETO – Sono quattro i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto. 252 sono i tamponi effettuati. 252 sono i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono tre a Follonica e uno a Scarlino.

Le persone positive in carico sono 129. Non si registrano guarigioni e nè decessi.

All’ospedale Misericordia ci sono 6 persone ricoverate, tutte nel reparto Covid. Per la prima volta da tanti mesi non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 18 Provincia di Arezzo 5 Provincia di Siena 9 Provincia di Grosseto 4 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 2 1 1 Grosseto 1 2 1 Siena 3 2 4 Totale USL 3 4 8 1 1 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 3 lug Domenica 4 lug Lunedì 5 lug Martedì 6 lug Mercoledì 7 lug Giovedì 8 lug Venerdì 9 lug Sabato 10 lug Domenica 11 lug Arezzo 0 2 1 4 3 2 5 2 5 Siena 3 4 2 5 2 4 3 1 9 Grosseto 2 8 0 8 11 14 4 3 4 Totale Asl Tse 5 14 3 17 16 20 12 6 18

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 3 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 1 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 6 TI Misericordia Grosseto 0

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 378 Provincia di Siena 394 Provincia di Grosseto 252

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 113 Provincia di Siena 81 Provincia di Grosseto 129

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 55 Provincia di Siena 70 Provincia di Grosseto 113

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 151 Provincia di Siena 121 Provincia di Grosseto 133

Guariti Provincia di Arezzo 5 Provincia di Siena 3 Provincia di Grosseto 0