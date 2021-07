Campo Cangino, Adf: «Materiale bituminoso da un mezzo nostro? È Falso. Notizia inventata»

FOLLONICA – Campo Cangino, è falso quanto riportato da una testata locale: il materiale biutuminoso oggetto di un ingresso anomalo nell’impianto di depurazione non può provenire in alcun modo da un mezzo di AdF.

“Ci dispiace che una testata che abbiamo sempre reputato molto seria dia spazio a notizie totalmente inventate – afferma AdF – Il materiale bituminoso arrivato al depuratore di Campo Cangino non può in alcun modo provenire da un automezzo di AdF: il nostro parco auto è dotato di veicoli elettrici, diesel o a benzina e oltretutto non ci risultano in commercio veicoli che utilizzino come carburante materiale bituminoso quale quello giunto all’impianto. Saranno le autorità giudiziarie, a cui competono gli accertamenti, a stabilirne la provenienza”.

“AdF valuterà se ci siano gli estremi per una eventuale querela verso la testata e l’autore dell’articolo – dice l’amministratore delegato Piero Ferrari – Questo soprattutto a tutela delle donne e degli uomini di AdF, che ogni giorno, e in particolar modo nel periodo estivo, lavorano alacremente a servizio della collettività e del territorio”.