GROSSETO – Il portale per prenotare i vaccini è di nuovo aperto per tutte le persone con più di 12 anni. È lo stesso presidente della Toscana, Eugenio Giani a comunicarlo. Dopo giorni in cui il portale era aperto solo agli ultra sessantenni, il sito è di nuovo accessibile e disponibile per tutti.

Per prenotare: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/