Maxi schermo in piazza per la finale degli Europei: modifiche alla circolazione

CAPALBIO SCALO – Domani, domenica 11 luglio, in occasione della finale degli Europei di calcio sarà installato in piazza Aldo Moro a Capalbio Scalo un maxi schermo.

L’evento, organizzato da Fondazione Capalbio, avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti per il contenimento del contagio da Covid.

Per consentire le operazioni di allestimento dalle ore 18 alle 23.30 in piazza Aldo Moro, tranne l’area della rotatoria con via Umbria e via Abruzzo, è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di tutti i veicoli.