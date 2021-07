L’almanacco del Giunco: il 10 luglio il disastro diossina di Seveso e nasce l’App Store di Apple

GROSSETO – Sabato 10 luglio, san Pietro Vincioli abate, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.55. Accadeva oggi:

48 a.C. – Battaglia di Dyrrhachium (48 a.C.), Giulio Cesare evita a malapena una sconfitta disastrosa combattendo contro Pompeo nei pressi dell’attuale Durazzo nell’odierna Albania.

138 – Roma: Antonino Pio è acclamato dal popolo Imperatore romano.

1304 – Brucia la prima loggia di Orsanmichele di Arnolfo di Cambio a Firenze.

1690 – Guglielmo III sconfigge Giacomo II sul fiume Boyne.

1778 – Rivoluzione americana: Luigi XVI di Francia dichiara guerra al Regno di Gran Bretagna.

1789 – Alexander Mackenzie raggiunge il delta del fiume Mackenzie.

1821 – Gli Stati Uniti prendono possesso della Florida, appena acquistata dalla Spagna.

1848 – Il Parlamento siciliano emana la nuova Costituzione siciliana.

1850 – Millard Fillmore diventa 13esimo Presidente degli Stati Uniti.

1890 – Il Wyoming viene ammesso come 44esimo Stato degli USA.

1900 – Parigi: nella II Olimpiade, Ray Ewry vince tre ori olimpici nello stesso giorno nei salti da fermo (in alto, in lungo, triplo).

1902 – L’Italia firma un accordo con la Francia che impegna i due stati alla neutralità qualora uno di essi sia aggredito da un Paese terzo.

1925

– Viene fondata l’agenzia di stampa ufficiale dell’Unione Sovietica, la Tass;

– Processo Scopes: A Dayton (Tennessee), incomincia il cosiddetto “processo della scimmia”, con John T. Scopes, un giovane insegnante di scienze, accusato di insegnare la teorie dell’evoluzione, in violazione delle leggi dello Stato del Tennessee.

1938 – Howard Hughes stabilisce un nuovo record, compiendo un volo di 91 ore attorno al mondo.

1940

– Seconda guerra mondiale: viene istituito il governo della Francia di Vichy, cade la Terza Repubblica francese;

– Seconda guerra mondiale: Battaglia d’Inghilterra – la Luftwaffe incomincia a colpire i convogli britannici nella Manica dando il via alla battaglia (questa data è contestata).

1943 – Le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Dal porto di Licata la Joss Force USA, guidata da Truscott e comandata da Patton Sbarca 55mila soldati e 14mila veicoli.

1951

– Guerra di Corea: A Kaesŏng, incominciano i negoziati per l’armistizio;

– Randy Turpin diventa campione dei pesi medi di pugilato, dopo aver sconfitto Sugar Ray Robinson.

1961 – Test nucleare della Bomba Zar.

1962 – Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita.

1968 – Maurice Couve de Murville diventa Primo ministro di Francia.

1973 – Le Bahamas ottengono la piena indipendenza all’interno del Commonwealth.

1976

– Disastro diossina a Seveso;

– Omicidio del magistrato Vittorio Occorsio, a Roma, per mano del terrorista di Ordine nuovo Pierluigi Concutelli.

1985

– Dopo una valanga di proteste dovute al cambio della sua formula (vedi New Coke), la Coca-Cola reintroduce la vecchia formula;

– Il vascello di Greenpeace, il Rainbow Warrior viene affondato con una carica esplosiva nella baia di Auckland, Nuova Zelanda, da agenti del Dgse francese.

1991 – Delitto dell’Olgiata: la contessa Alberica Filo della Torre viene assassinata nella sua villa dell’Olgiata, uno dei cold case più importanti della criminalistica italiana.

1991 – Boris Yeltsin incomincia il suo periodo di cinque anni come presidente della Russia.

1992 – A Miami, Florida, l’ex leader panamense Manuel Noriega viene condannato a 40 anni di prigione per traffico di droga.

1997 – Londra, scienziati divulgano i risultati delle loro analisi del Dna di uno scheletro di Uomo di Neandertal, che sostengono la teorie dell’evoluzione umana fuori dall’Africa, collocando l’Era africana da 100mila a 200mila anni fa.

1998 – La Diocesi di Dallas concorda di pagare 23,4 milioni di dollari a nove ex-chierichetti che sostennero di aver subito abusi sessuali dall’ex-prete Rudolph Kos.

2000 – Nella Nigeria meridionale esplode una tubatura di un oleodotto uccidendo circa 250 persone che stavano derivandone fraudolentemente del gasolio.

2002 – A un’asta di Sotheby’s, il dipinto Il massacro degli innocenti di Pieter Paul Rubens viene venduto per 49,5 milioni di sterline a Lord Thomson.

2008 – Apple introduce l’App Store.

2011 – Viene pubblicato l’ultimo numero del giornale News of the World.

2016 – Il Portogallo si laurea Campione d’Europa battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari.

2019 — In Italia la Lega di Matteo Salvini diventa il primo partito politico per la prima volta, oltrepassando del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo che ha come capo politico Luigi di Maio al 29%.

