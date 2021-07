La Blue Factor pensa in grande: presi due giovani di peso e il veterano Gucci

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor cambia pelle per il campionato di serie A2. La società, in accordo con Raffaele Biancucci che rimane il direttore tecnico di tutto il settore giovanile, oltre ad allenare alcune squadre e accompagnatore della prima squadra, ha deciso di affidare il gruppo di serie A2 a Massimo Bracali, già giocatore biancoceleste per sei stagioni dal 2003-2004 al 2008-09, 4 anni in A2 e due anni in serie A1 (con 52 gol all’attivo fra coppa e campionato), prima di tornare a Follonica per chiudere la carriera e dedicarsi ad allenare il settore giovanile.

La rosa ha visto gli arrivi di giocatori importanti per la categoria, con la conferma della quasi totalità degli atleti del passato campionato.

Il nuovo portiere è Michael Saitta, 26 anni, la scorsa stagione in serie A1 nel Grosseto, fresco dottore laureato in geologia. Cresciuto nel Follonica la carriera di Saitta parla da sola, con esperienze anche nella Nazionale italiana under 20 e poi a Correggio prima di approdare a Grosseto, scalando le categorie dalla serie B alla serie A1, da protagonista.

Altro colpo da 90 per i biancocelesti è l’utility Federico Buralli, 26 anni, che nella sua pur giovane carriera dopo le giovanili a Follonica e la convocazione nella Nazionale under 20, ha già vestito diverse maglie: Vercelli in A2 (90 gol segnati con i giallo verdi), Cremona, e Scandiano, prima di approdare al Grosseto in A1.

Doppio ruolo per il 41enne Carlo Gucci, la scorsa stagione in serie B con il Follonica, ma giocatore anche dell’Scs e del Grosseto, che sarà anche il vice allenatore di Bracali.