GROSSETO – Un fine settimana all’insegna di sole e caldo (ma non troppo) in Maremma: sabato 10 e domenica 11 luglio condizioni ideali per chi sceglie il mare.

Si parte oggi con cielo sereno e temperature che nel capoluogo dovrebbero oscillare tra i 17 e i 33 gradi. Vento moderato, con raffiche che potrebbero sfiorare i 30 chilometri orari.

Situazione simile anche nella giornata di domani, con temperature in linea con quelle di oggi. Vento debole in mattinata, in aumento nel pomeriggio. Molta umidità nelle ore notturne, con percentuali attorno al 90%.

