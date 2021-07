I genitori di Marco Breschi: «Il nostro figlio amatissimo se n’è andato. Grazie a chi ci è stato vicino»

GROSSETO – Roberto e Mariella Breschi, genitori di Marco Breschi, il medico cardiologo morto tragicamente domenica scorsa, ci hanno inviato una lettera di ringraziamento rivolta a tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore. La pubblichiamo di seguito.

Leggi anche cronaca Muore in un incidente stradale noto medico

Il nostro Figlio amatissimo se ne è andato! In tanti ci siete stati vicini, in tanti siete stati testimoni dell’affetto e della stima che nutrivate nei suoi confronti. Un continuo pellegrinaggio: l’Azienda Sanitaria con la sua Dirigenza, i Colleghi, il Personale Infermieristico, tutti gli altri Dipendenti, così come i Pazienti da lui seguiti e curati. Un grazie per la loro vicinanza anche alle Amministrazioni Comunali di Castiglione della Pescaia, di Grosseto, al mondo dell’associazionismo ed a tutte quelle persone che hanno fatto parte della famiglia e del suo vissuto. Essendo impossibile raggiungere singolarmente ciascuno di Voi, lo facciamo con questo messaggio ringraziandoVi per esservi uniti al nostro dolore per la perdita di Marco!

Il babbo e la mamma