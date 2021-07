Grosseto si prepara alla finale degli europei: maxi schermo allo Jannella per seguire la partita

GROSSETO – La finale degli europei 2021 si avvicina e noi siamo pronti a vivere insieme questo momento magico: per sostenere e tifare gli Azzurri, l’Amministrazione comunale si è impegnata per rendere disponibile, in collaborazione con la Uisp, un maxi schermo allo stadio di baseball Jannella per vedere la partita domenica 11.

Lo stadio potrà accogliere al massimo 800 spettatori, per questo motivo è necessario scaricare dalla Homepage del Comune di Grosseto il modulo di autocertificazione covid ed esibirlo già compilato all’ingresso dello stadio.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19.30. Per tutta la durata della partita sarà necessario rispettare le regole di distanziamento. Nei casi in cui ciò non fosse possibile l’uso della mascherina è obbligatorio.

Per consentire lo svolgimento con cautela di eventuali festeggiamenti è necessario prestare attenzione ad alcune misure di sicurezza.

È in vigore il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici, o comunque delle bevande contenute in bottiglie di vetro e plastica:

-Nell’area compresa all’interno delle mura medicee e sulle mura stesse, su corso Carducci (tratto esterno alle mura), via Oriana Fallaci, piazza Rosselli, a partire dalle ore 20 dell’11 luglio fino alle 02 del 12 luglio o comunque fino alla conclusione di eventuali festeggiamenti) per tutti gli esercizi di somministrazione, alle attività commerciali e artigianali, alle strutture ricettive, ai circoli privati e/o spacci e comunque a qualsiasi altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto anche in forma ambulante o tramite distribuzione automatica, vige il divieto di vendere per asporto qualsiasi genere di bevande contenute in recipienti di vetro. La vendita potrà avvenire solo in bicchieri di carta o plastica leggera.

-All’interno dello stadio Jannella e nell’arco di 200 metri dallo stadio, dalle ore 20 dell’11 luglio fino alle ore 2 del 12 luglio e fino alla fine degli eventuali festeggiamenti vige il divieto di somministrare bevande superalcoliche, ed alcoliche (ovvero con contenuto alcolico superiore al 5%) compresa la birra e di vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi genere)

Attenzione alle modifiche alla circolazione in piazza della Vasca e zone limitrofe:

– Dalle ore 19 dell’11 luglio alle ore 01 del giorno 12 luglio, e comunque fino a cessate esigenze, in P.zza F.lli Rosselli, Via Matteotti, sul lato sinistro secondo la direzione di marcia dal civico 1 a piazza F.lli Rosselli, via Roma, nel tratto compreso tra piazza F.lli Rosselli e via Damiano Chiesa, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

– Dalle ore 17 dell’11 luglio alle ore 01 del giorno 12 luglio e comunque fino a cessate esigenze, in piazza del Popolo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Il personale della polizia municipale e gli ausiliari incaricati del servizio, potranno procedere all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della viabilità in base alle esigenze di traffico, dalle ore 19 e fino a cessate esigenze.

All’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/grosseto-si-prepara-alla-finale-degli-europei/ è possibile trovare le ordinanze e l’autocertificazione