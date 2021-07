Donna presa a martellate, Pd: «Attacchi strumentali con argomenti vergognosi»

FOLLONICA – «Quello che è accaduto ieri sera a Follonica è un fatto che non può lasciare indifferenti, ma che avrebbe meritato un approccio maggiormente rispettoso e che invece ha scatenato una corsa allo sciacallaggio collettivo da parte delle forze politiche della destra follonichese».

Così il Partito democratico di Follonica commenta gli attacchi dell’opposizione all’amministrazione dopo l’aggressione di ieri notte.

«In nessuno degli interventi – scrive il Pd in una nota – di Forza Italia, Fratelli d’Italia o Lega si mette al centro la vittima o la sua famiglia – alcuni nemmeno ne fanno cenno- ma si utilizza questa tragedia per attacchi strumentali con argomenti vergognosi. L’accusa è quella di essere “buonisti”, ma la verità è che siamo e vogliamo rimanere umani e per questo il primo pensiero va alla vittima di questa aggressione, ai bambini, anch’essi vittime della violenza, e alla famiglia così duramente colpita in questa vicenda».

«Rimanere lucidi e rispettosi – prosegue il Pd – sarebbe stato opportuno e auspicabile, ma la destra ha scelto la via dello sciacallaggio. La strada scelta è quella di chi cavalca lo choc che sta colpendo duramente tutta la nostra comunità per confondere i piani, di fatto banalizzando quanto accaduto. Cosa c’entrino la gestione dell’ordine pubblico e la movida con un’aggressione violenta e immotivata a persone disarmate è francamente incomprensibile. L’obiettivo della destra è attaccare il sindaco e poco importa se per farlo si strumentalizzano inopportunamente un’aggressione brutale e il dolore di una famiglia».

«Queste – conclude la nota – sarebbero dovute essere le ore del silenzio e della vicinanza alla famiglia, ma la voglia di apparire frettolosamente della destra ha avuto il sopravvento.

Avere rispetto dei tempi del dolore e dello shock non significa minimizzare quanto accaduto. Con senso istituzionale e di responsabilità siamo e saremo a fianco e sostegno delle forze dell’ordine che chiariranno quanto accaduto».