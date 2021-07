Donna presa a martellate, Charlie Lynn: «A Follonica non si può vivere con la paura costante»

FOLLONICA – Il consigliere comunale Charlie Lynn interviene in merito alla grave aggressione nei confronti della donna presa a martellate mentre stava rientrando nella sua casa di Follonica insieme al nipotino.

«La mia mozione “Estate Sicura 2021” – scrive in una nota – votata in consiglio comunale all’unanimità non è stata ancora deliberata dalla giunta. Sono troppo lunghi i tempi per attuare anche le decisioni già prese a larga maggioranza».

«La mozione – spiega – che impegna il Comune ad allargare la vigilanza della città nelle ore notturne e che apre alla possibilità di finanziare progetti che prevedano forme di vigilanza anche di tipo privato è importante che venga approvata definitivamente nel minor tempo possibile».

«I fatti di questi giorni – sostiene – dimostrano che il tema della sicurezza, e in modo particolare quella estiva, sono centrali. Come tutti spero e prego affinché le condizioni della signora gravemente colpita da questo assurdo atto di violenza possano migliorare. Ma a pagare le conseguenze di questi fatti, sempre meno isolati, è tutta la città di Follonica. Non si può vivere in uno stato di paura costante e l’immagine turistica della città va tutelata assolutamente. Confido che presto le indicazioni della mozione possano presto essere accolte dalla Giunta».