Coronavirus in Italia, nuovi casi in aumento: sono 1.400. 12 i morti, ricoveri in calo

GROSSETO – Nelle ultime 24 ore 1.400 nuovi positivi e 12 morti: sono questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Ieri i nuovi casi erano 1.390, 25 i morti. Il tasso di positività è stabile allo 0,7% con 208.419 tamponi, 12 mila in più rispetto a ieri.

Ancora in calo invece i ricoveri, che non stanno risentendo della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive sono 161, otto in meno di ieri (ieri -11), mentre i ricoveri ordinari sono 1.447, 20 in meno di ieri (ieri -30).

Sono 41.015 gli attualmente positivi in Italia (-381), 1.763 i guariti nelle ultime 24 ore.