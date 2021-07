Circolo Pattinatori, debutto storico in A2 contro il Gamma Sarzana

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 debutterà nel campionato di serie A2 domenica 31 ottobre alle 18 sulla pista del Gamma Sarzana. Un esordio per certi versi storico, in quanto la società del presidente Stefano Osti è una delle sei società di hockey pista ad avere una formazione in A1 e una in A2. Il quintetto biancorosso, che si è garantito la promozione vincendo la Final Four di serie B disputata nel centro sportivo di via Mercurio, giocherà la prima gara casalinga il 7 novembre (alle 18, orario prescelto per tutte le partite interne) contro l’Indeco Giovinazzo.

Il Circolo Pattinatori è inserito nel girone insieme ai cugini dell’Hc Castiglione (affidato alle cure di Massimo Bracali), che verranno affrontati al Casa Mora il 27 novembre alle 19 e a Grosseto il 6 marzo. Previsto anche un turno di sosta alla settima giornata, il 12 dicembre e il 20 marzo. Proprio in questi giorni la dirigenza grossetana sta definendo lo staff tecnico e il roster.

Il programma della prima giornata: CGC Viareggio-Rotellistica Camaiore, SGS Forte dei Marmi-Castiglione, Gamma Innovation Sarzana-C.P. Grosseto, Indeco Giovinazzo-Startit Prato. Riposa: Decom Roller Matera.