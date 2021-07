Catamarano si rovescia in mare. Uomo disperso recuperato dalla moto d’acqua Cri

MARINA DI GROSSETO – È rimasto per un’ora solo, in mare, nella speranza di essere salvato. Speranza che fortunatamente non è andata delusa. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nelle acque di Marina di Grosseto.

Gli operatori della Croce rossa impegnati sulle moto d’acqua hanno saputo di un catamarano in difficoltà. Hanno avvertito la Guardia costiera di Marina e si sono messi alla ricerca. Il catamarano era ad un miglio da Bocca d’Ombrone e si era rovesciato su un fianco. A bordo, in piedi, sulla carena, un uomo che ha raccontato di aver perso il compagno in mare, un’ora prima.

Nel frattempo la Guardia costiera di Porto Santo Stefano ha caricato l’uomo e la moto d’acqua è ripartita alla ricerca del disperso che ha infine trovato e recuperato. Quando si è avvicinato il gommone della costiera gli operatori Cri hanno trasbordato l’uomo sul gommone ed è stato trasportato sino a terra.

In questo momento è in corso il recupero del catamarano.