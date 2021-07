Annullamento palio marinaro, i capitani: «Scelta tardiva, ci rammarica. Nessuna votazione»

MONTE ARGENTARIO – «I Rioni sono obbligati da regolamento a partecipare al Palio, e per questo ogni Rione aveva garantito la presenza del proprio equipaggio in caso di disputa della gara. La scelta presa in modo tardivo ci rammarica molto». A dirlo in una lettera i capitani Pierluigi Schiavi del Rione Croce, Flavio Vongher del Rione Fortezza, Pietro Solari del Rione Pilarella e Luca Landini del Rione Valle, che così commentano in una lettera «l’annullamento dell’edizione 2021 del Palio Marinaro pubblicato dall’Ente Palio nei giorni scorsi».

«Da Statuto del Palio nessun Rione, tanto meno chi ne fa parte, può decidere o esprimere parere vincolante sul fatto di disputare o meno il Palio Marinaro dell’Argentario. Organizzare la nostra festa spetta all’Ente Palio, infatti nella riunione antecedente l’annullamento, non si è tenuta nessuna votazione o presa decisione all’unanimità riguardante lo svolgimento della manifestazione. In qualità di capitani, siamo stati solo informati sulle scelte prese».

«Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli equipaggi per la dedizione e la serietà messa negli allenamenti in un momento cosi difficile per tutti. Con la speranza di un futuro migliore, ci presenteremo al prossimo palio più agguerriti che mai».