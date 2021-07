unacanzonealgiorno: “Per te”, la dedica di Jovanotti a sua figlia Teresa Lucia

GROSSETO – E’ il 9 luglio 1999 e Per te di Jovanotti è in vetta alla hit parade.

Scritto da Lorenzo Cherubini insieme a Michele Centonze e a Saturnino nel 1999, Per te è il primo singolo estratto dall’album Lorenzo 1999 – Capo Horn.

La canzone è dedicata alla figlia Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998 dall’unione con Francesca Valiani.

Il singolo ottiene immediatamente un ottimo successo di pubblico, entrando nella classifica dei singoli più venduti in Italia direttamente al terzo posto, e balzando in vetta la settimana successiva. Alla fine, il singolo rimarrà nella top 10 per un paio di mesi, con il soddisfacente risultato di due settimane non consecutive alla prima posizione.

Testo di Per te

È per te che sono verdi gli alberi

E rosa i fiocchi in maternità

È per te che il sole brucia a luglio

È per te tutta questa città

È per te che sono bianchi i muri

E la colomba vola

È per te il tredici dicembre

È per te la campanella a scuola

È per te ogni cosa che ce’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che ce’è ninna na, ninna eh

È per te che a volte piove a giugno

È per te il sorriso degli umani

È per te un aranciata fresca

È per te lo scodinzolo dei cani

È per te il colore delle foglie

La forma strana delle nuvole

È per te il succo delle mele

È per te il rosso delle fragole

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te il profumo delle stelle

È per te il miele e la farina

È per te il sabato nel centro

Le otto di mattina

È per te la voce dei cantanti

La penna dei poeti

È per te una maglietta a righe

È per te la chiave dei segreti

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te il dubbio e la certezza

La forza e la dolcezza

È per te che il mare sa di sale

Per te la notte di natale

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che se’è ninna na, ninna eh

Na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

