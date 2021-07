tuttoweekend: cosa c’è da fare in Maremma nel fine settimana? GLI EVENTI

GROSSETO – Con l’arrivo dell’estate e della zona bianca, il fine settimana maremmano sembra tornare alla normalità. Ma cosa c’è in programma per questo weekend? Ecco tutti gli eventi organizzati in Provincia di Grosseto per venerdì, sabato e domenica.

VENERDI’ 9 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Castello di Castiglione della Pescaia c’è il cinema sotto le stelle. Venerdì alle 21.30 sarà proiettato THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA (QUI LA SCHEDA DEL FILM). Per prenotare e per tutte le informazione consultare la pagina Facebook di Cinema Castello Castiglione della Pescaia. Si consiglia la prenotazione.

CINIGIANO

MONTICELLO AMIATA – Dall’8 all’11 luglio nella Riserva Naturale di Poggio all’Olmo e nel borgo di Monticello Amiata si svolgerà Linfa, un festival internazionale di arte, natura e scienza che punta alla rigenerazione del territorio, al senso di comunità e alla partecipazione attiva della popolazione locale e del pubblico. LINK EVENTO

FOLLONICA

FOLLONICA – Ogni composizione ha una sua storia, ha un suo perché. I brani sono testimonianze che vivono nel tempo attraverso la musica e le parole, evocano emozioni, colori, spaccati di vissuto, di interiorità, di pensiero: raccontano. “Jazz Tales”, primo appuntamento follonichese con il Grey Cat 2021, è un progetto che raccoglie brani dagli standard del jazz ai classici della bossanova. Verranno interpretate alcune tra le composizioni di Mingus, Duke Ellington, Clifford Brown, Antonio Carlos Jobim, Kenny Wheeler e molti altri ancora, in chiave del tutto personale dalla voce calda, duttile ed elegante di Valentina Toni e dalla chitarra di Luca Giberti musicista virtuoso e poliedrico. Quello di sabato 9 luglio è il primo appuntamento con “Follonica suona il jazz”: sempre alla sala Leopoldina, venerdì 16 luglio sarà presente il trio “Walking” formato da Raffaele Pallozzi, Rossano Gasperini e Luciano Malucchi. Venerdì 23 luglio, invece, si prosegue con il progetto “Round About Fusion” di Riccardo Butelli, Tommaso Mannelli, Matteo Miles Vanacore e Luca Tonini. Inizio del concerto ore 19. Ingresso con degustazione 2 euro – prevendite online su eventimusicpool.it. LINK EVENTI

FOLLONICA – Venerdì 9 luglio doppia proiezione (19.15 e 22) con la rassegna “Restate al Cinemino”, organizzata dal Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica, di “Il regno”, la buffissima e surreale commedia che vede protagonisti Stefano Fresi, Max Tortora, Fotiní Peluso e Silvia D’Amico. Ospiti della serata il regista Francesco Fanuele, l’attrice Silvia d’Amico e lo sceneggiatore Stefano di Santi. LINK EVENTO

GROSSETO

GROSSETO – La rassegna Scriabin Concert Series torna venerdì 9 luglio alle ore 21.15 nella Chiesa dei Bigi con il piano recital di Doğaç Bezdüz. Nel corso dell’esibizione del pianista turco è prevista anche l’esecuzione della celebre Sonata op. 36 di Rachmaninoff. Le prevendite sono aperte. LINK EVENTO

GROSSETO – Da sabato 22 maggio il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura ospita la mostra “Le variabili del colore” con opere del pittore Primo Conti. La rassegna, ideata da Carlo Sisi, a cura di Anna Mazzanti e Susanna Ragionieri, rientra nel progetto “Il lavoro culturale” dedicato a Luciano Bianciardi nel cinquantennale della morte ed è promossa dal Comune di Grosseto con Fondazione CR Firenze, Fondazione Primo Conti e il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Resterà in esposizione fino a domenica 5 settembre, aperta al pubblico a dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 16-19: per prenotare chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, mentre con 5 euro sarà possibile visitare – oltre alla mostra di Primo Conti – anche il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti). L’inaugurazione aperta al pubblico è prevista per le ore 16 di sabato 22 maggio. Maggiori informazioni a questo LINK.

ALBERESE – Il Bucinella Festival ospita l’Orchestra giovanile “Vivace” di Grosseto venerdì 9 luglio alle 19 all’Agriturismo country resort “Le due Ruote” ad Alberese (Grosseto). L’ingresso costa 3 euro: per le normative anti-Covid è consigliato prenotare (331 7646562 o bucinellafestival@gmail.com). LINK EVENTO

ALBERESE – Che senso ha il mare? Che significato, quale sensazione, quale è l’emozione che ci conduce verso il mare? Il mare ha un richiamo ancestrale che rappresenta un senso tutto suo mentre allo stesso tempo accarezza tutti i nostri sensi. La mostra di pittura “Il senso del mare” porta ad Alberese (Grosseto) quadri di grandi dimensioni che fanno percorrere le numerose strade del mare. Il noto pittore fiorentino Mauro Mannelli, assiduo frequentatore di questo angolo di Toscana, colora ancora una volta la Maremma con nuove opere dedicate al mare e alla natura selvaggia che caratterizza questi luoghi. La mostra sarà visitabile fino a fine settembre. LINK EVENTO

MANCIANO

SATURNIA – Un racconto per immagini attraverso i colori e i luoghi più noti della Maremma, questo è il filo conduttore della mostra “Maremma. Paesaggi 1870-2020” che s’inaugura il 27 giugno alle ore 18 al Polo Aldi di Saturnia in Piazza Vittorio Veneto 19. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 27.6.2021 al 9.1.2022. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Apre i battenti venerdì 9 luglio, alle 17, la mostra fotografica allestita nella biblioteca comunale di Massa Marittima dal titolo “Due donne in viaggio”, organizzata dall’archivio contemporaneo stampa d’arte fotografica, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima. In esposizione i bellissimi scatti fotografici di due professioniste di caratura internazionale: Olimpia Hruska ed Ewa Mari Johansson. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – La mostra personale di Andrea Michele Landini presenta opere fotografiche dove l’artista si confronta con i fuochi d’artificio lavorando per sottrazione e allo spettatore rimane solamente da ammirare la bellezza estetica della fotografia che porta a pensare che queste immagini abbiano le caratteristiche della xilografia. Il nero del cielo si fa inchiostro e il bianco si fa incavo. La mostra Luci e ombre si tiene dal 3 luglio al 22 luglio alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con apertura giornaliera dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Inaugurazione sabato 3 giugno ore 18.00. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Dal 9 luglio tutti i venerdì del mese, la Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima organizza i laboratori creativi per bambini dai 6 ai 10 anni, nell’ambito del ciclo di eventi “Una biblioteca piena di sorprese, speciale estate.” I laboratori si svolgeranno nel cortile della biblioteca nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Il primo appuntamento, venerdì 9 luglio, alle ore 17, “Pasticciando con la farina”, prevede la creazione di piccoli animaletti con la pasta di sale. I partecipanti dovranno portare un recipiente e l’astuccio. LINK EVENTO

VALPIANA – Due serate di musica e cabaret sono le proposte della settimana alla Ferriera di Mezzo. Si comincia giovedì 8 luglio alle 21 con “Canzoni d’autore”, si prosegue venerdì 9 alle 19,30 con “Stasera cabaret”. Venerdì 9 luglio alle 19,30 Sergio Sgrilli proporrà una serata tutta all’insegna del cabaret: risate, divertimento e spensieratezza con sorprese dietro l’angolo possibili a ogni battuta Dopo lo spettacolo cena con l’artista all’azienda La Novella. LINK EVENTO

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Prima mostra della stagione alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano (Monte Argentario), dal 26 giugno all’11 luglio Marcella Bianciardi espone le sue opere in una rassegna intitolata “Armonia”. LINK EVENTO

PIOMBINO

PIOMBINO – Saranno tre gli appuntamenti con letture e musica per bambini e famiglie ad ingresso gratuito che si terranno a luglio davanti alla Biblioteca Civica Falesiana di via Appiani 32. Si comincia venerdì 9 luglio alle ore 21:15 con la presentazione del libro “L’invenzione di Pan. Ovvero: come nacque la musica” (Carmingnani Editrice, 2021) della scrittrice Micol Carmignani; seguiranno letture dal libro a cura dell’Associazione Culturale Assaggialibri e la musica della Banda cittadina A. Galantara. LINK EVENTO

PIOMBINO – Proseguono gli appuntamenti serali nei Parchi e Musei della Val di Cornia con visite tematiche e teatralizzate che rientrano anche nella manifestazione regionale de “Le notti dell’archeologia”, pensata per valorizzare e promuovere l’immenso patrimonio archeologico della Toscana. TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL WEEKEND

SCARLINO

SCARLINO – Sono trascorsi 700 anni dalla morte del sommo poeta, eppure i versi della Divina commedia restano quantomai attuali. Il calendario estivo del Comune di Scarlino si apre con un evento dedicato proprio a Dante Alighieri e al XII canto dell’Inferno, “I Centauri e il passaggio del Flegetonte”. Venerdì 9 luglio alle 21.30 il progetto “Dell’arte contagiosa” fa tappa nella chiesa di San Donato: l’ingresso all’evento è gratuito. LINK EVENTO

SABATO 10 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Castello di Castiglione della Pescaia c’è il cinema sotto le stelle. Sabato alle 21.30 sarà proiettato Crudeli (QUI LA SCHEDA DEL FILM). Per prenotare e per tutte le informazione consultare la pagina Facebook di Cinema Castello Castiglione della Pescaia. Si consiglia la prenotazione.

CINIGIANO

MONTICELLO AMIATA – Dall'8 all'11 luglio nella Riserva Naturale di Poggio all'Olmo e nel borgo di Monticello Amiata si svolgerà Linfa, un festival internazionale di arte, natura e scienza che punta alla rigenerazione del territorio, al senso di comunità e alla partecipazione attiva della popolazione locale e del pubblico. LINK EVENTO

FOLLONICA

FOLLONICA – Sabato 10 luglio alle 18 nella Pinacoteca Civica di Follonica verrà inaugurata la mostra “Stati di grazia, edificio delle linfe” di Claudio Ballestracci e Ilaria Margutti, a cura di CasermArcheologica, con il sostegno del Comune di Follonica. LINK EVENTO

GROSSETO

ROSELLE – L’Estate rosellana torna ad animare l’anfiteatro romano di Roselle con numerosi eventi patrocinati dal Comune. Giunta alla 36esima edizione, ancora una volta la rassegna realizzata dall’associazione culturale Polis 2001 propone spettacoli diversi tra loro, per un cartellone interessante e particolare. Il 10 luglio va in scena “Tutto in testa” di Caterina Zotti. LINK EVENTO

MANCIANO

MANCIANO – Medea e Antigone, della scrittrice Maria Modesti, andrà in scena sabato 10 luglio, alle 21,30 in piazza Magenta a Manciano. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Torna “Cartoni in piazza”, la seconda edizione della rassegna del cinema di animazione con tre film, per tre serate, in programma sabato 10 luglio, domenica 1 e 29 agosto, con tre capolavori da guardare sotto le stelle insieme a tutta la famiglia. Sabato 10 luglio, la manifestazione inizierà alle ore 19 con i gonfiabili nel piazzale dei Rioni, dalle ore 21 ci sarà l’inizio della proiezione del film “Wall•E” (Animazione, Usa, 2008, di Andrew Stanton). LINK EVENTO

MONTIERI

MONTIERI – Escursioni in bici per chi ama la natura. Ebike Montieri ha creato un programma estivo all’interno del comune di Montieri. Date in cui potrete vivere il luogo e mettervi in gioco in un qualcosa di differente. 10/11 luglio – corso avanzato in MTB, a Montieri e Boccheggiano, con il pluricampione Lorenzo Suding (Info e prenotazioni 3283161269). LINK EVENTO

ORBETELLO

ORBETELLO – Orbetello Piano Festival: si rinnova la magia. Dal 3 luglio all’8 agosto torna il calendario che, ormai da dieci anni, sposa la grande musica ad alcuni degli angoli più insoliti e suggestivi della laguna toscana. Sabato 10 luglio davanti alla scogliera di Talamone con il pianoforte di Pasquale Iannone (doppio appuntamento alle ore 19.00 e alle ore 21.30 sulla terrazza dell’hotel Capo D’Uomo). LINK EVENTO

PIOMBINO

SORANO

SOVANA – Sabato 10 luglio alle 17,30 viene inaugurato a Sovana il complesso monumentale della Tomba dei Leoni, nell’ambito del Parco Archeologico della Città del Tufo. LINK EVENTO

DOMENICA 11 LUGLIO

AMIATA – Il Club Alpino Italiano di Grosseto, insieme alla sottosezione di Massa Marittima, ha organizzato un’escursione sul Monte Amiata per domenica 11 luglio. L’escursione si svilupperà lungo un percorso ad anello di interesse naturalistico e paesaggistico per un totale di 13 chilometri, con un dislivello positivo complessivo di 360 metri, ed avrà inizio dalla Madonna del Camicione, per poi proseguire verso Poggio Sasso dei Falchi da dove, immersi nei caratteristici castagneti amiatini, si potranno ammirare i suggestivi paesaggi della Val d’Orcia e da lì si giungerà al Sasso dei Merchi ed ancora al Primo Rifugio, per completare infine l’anello su tratto pianeggiante. LINK EVENTO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Castello di Castiglione della Pescaia c’è il cinema sotto le stelle. Domenica alle 21.30 sarà proiettato Monster Hunter (QUI LA SCHEDA DEL FILM). Per prenotare e per tutte le informazione consultare la pagina Facebook di Cinema Castello Castiglione della Pescaia. Si consiglia la prenotazione.

CINIGIANO

GROSSETO

MANCIANO

MASSA MARITTIMA



PIOMBINO

