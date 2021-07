Torna Operazione Cuore: ecco tutte le iniziative per i bambini in difficoltà. Si parte con lo street art

GAVORRANO – Torna il progetto “Operazione Cuore”, ideato da Laura Romeo, madrina dell’omonima Onlus che aiuta bimbi e ragazzi in difficoltà economica, sociale e con disabilità. In Maremma opera dal 2016 e anche quest’anno propone nuove iniziative di solidarietà.

Tra questi spicca il workshop artistico il “Murale della Solidarietà” che si terrà dal 10 al 13 luglio nella sede centrale dell’istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Gavorrano – tenuto dal famoso street-artist Maupal, noto oltre che per le sue opere d’arte di rilievo internazionale anche per la sua grande sensibilità sociale. L’artista realizzerà con 20 studenti selezionati dalla scuola un’opera d’arte su una parete dell’istituto.

Il workshop gode del patrocinio del Comune di Gavorrano (sono direttamente coinvolti il sindaco Andrea Biondi e il vicesindaco Francesca Bargiacchi) e annovera tra gli sponsors la Bcc Edilizia di Caldana (che ha donato il materiale per il workshop), lo studio Grafica Trend di Castiglione della Pescaia e la farmacia Bartolozzi di Grilli (che hanno donato le magliette).

La Onlus Operazione Cuore è inoltre impegnata in un altro importante progetto di solidarietà denominato “A scuola con il cuore” la cui raccolta fondi terminerà a fine luglio, in collaborazione con la Croce rossa, l’amministrazione comunale e la commissione Pari Opportunità di Gavorrano che beneficia del sostegno di Banca Tema di Grosseto.

La raccolta fondi permetterà di acquistare il materiale scolastico per i bimbi e ragazzi in difficoltà economica e sociale del Comune di Gavorrano.

Nella primavera del 2021 la Onlus Operazione Cuore ha anche raccolto fondi per organizzare campus estivi che si svolgeranno a luglio 2021 in aiuto di bambini in difficoltà economica e sociale e con disabilità nella provincia di Caserta.