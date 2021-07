Porta di vetro cade addosso ad una bambina di un anno

MONTEMERANO – Una porta di vetro è caduta addosso ad una bambina di un anno., che è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale.

L’incidente domestico è avvenuto questo pomeriggio a Montemerano, nel comune di Manciano. La bimba si trovava nella propria casa quando una porta di vetro le è caduta addosso.

Oltre i genitori, sul posto sono accorsi subito anche i vicini e sono scattati i soccorsi. In pochi minuti è giunta l’ambulanza dell’emergenza sanitaria di Manciano. Alla bimba sono state prestate le prime cure, ed è stata trasferita in ospedale. fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.