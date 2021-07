Panchine nel boschetto: un’area ombreggiata per chi va all’obitorio

GROSSETO – Da oggi le persone che si recano all’obitorio per l’ultimo saluto a un proprio caro potranno sostare all’ombra sulle panchine che la direzione di presidio del Misericordia ha fatto posizionate nel boschetto di fronte alla struttura.

Il direttore del Misericordia, Massimo Forti: “Avevamo già in programma di dotare l’area di postazioni per sedersi all’ombra, necessità giustamente segnalata anche da un cittadino, che abbiamo accolto. Un piccolo ma importante intervento che speriamo contribuisca, per quanto possibile, a rendere più agevole la visita ai cari defunti”.