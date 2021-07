MASSA MARITTIMA – È stato inaugurato stasera a Massa Marittima, nell’area esterna della scuola primaria di viale Martiri della Niccioleta, il nuovo campo da street basket, 3 contro 3.

Il progetto è stato finanziato dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con il Rotary ed è nato proprio per volontà del suo presidente, Magdy Lamey, che in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune, ha voluto offrire ai ragazzi della città uno spazio di libero accesso in cui promuovere il benessere e i corretti stili di vita, attraverso lo sport all’aria aperta.

In particolare il Comune di Massa Marittima ha ripristinato l’asfalto della piattaforma che già esisteva nell’area esterna alla scuola e il Rotary ha finanziato la resina e l’acquistato il canestro.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, l’assessore comunale Irene Marconi, il presidente del Rotary, Magdy Lamey e sarà organizzato un piccolo torneo di street basket.

Noi abbiamo seguito l’evento con Giorgio Paggetti.