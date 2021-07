TALAMONE – Tre camere sono state interessate da un incendio scoppiato in una struttura alberghiera di Talamone, nel comune di Orbetello.

L’incendio si è sviluppato in albergo in via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Orbetello e del comando provinciale di Grosseto. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le verifiche strutturali da parte dei tecnici.