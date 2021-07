Il podcast del 9 luglio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 9 luglio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 9 luglio 2021

In apertura la cronaca. Terrore a Follonica: ieri notte, intorno alle 23,30, un uomo ha preso a martellate una donna che stava rientrando in casa insieme al nipotino. La donna, apparsa subito molto grave, è stata soccorsa e trasferita d'urgenza con l'elicottero Pegaso all'ospedale le Scotte di Siena. L'uomo, uno straniero di origine africana, è stato fermato dai carabinieri che indagano sul caso. Ancora non sono note le cause della folle aggressione avvenuta nella zona tra i Palazzi Rossi e Sanvenero. La vittima dell'aggressione, 65 anni, che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte, si trovava a Follonica in vacanza ed è residente a Siena.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 79 su 10.289 test di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (1,9% sulle prime diagnosi).

Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 14 nuovi casi. Ad oggi sono 130 le persone positive in Maremma. Sono sette in più rispetto al giorno precedente. Per il secondo giorno consecutivo infatti sono in aumento dopo un lungo periodo in cui erano in diminuzione.

Crescono ancora i ricoveri, all'ospedale di Grosseto c'è un paziente in più: ci sono 9 persone all’ospedale Misericordia di Grosseto, 8 nel reparto di covid e 1 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 72mila le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 124mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.290.000 dosi.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, andrà in onda la puntata numero trecento. Un traguardo importante per Maremma in diretta che stasera parlerà di volontariato e di Admo.