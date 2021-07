Festambiente apre la selezione dei volontari: ecco come fare per iscriversi

GROSSETO – Dal 18 al 22 agosto, a Rispescia (GR) torna Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente giunta alla trentatreesima edizione. L’edizione di quest’anno, nonostante il perdurare delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, resterà capofila delle manifestazioni che hanno deciso di stare dalla parte dell’ambiente, riducendo le emissioni e l’impatto ambientale e azzerando l’uso di plastica usa e getta. Protagoniste della festa saranno l’ecologia e le buone pratiche attraverso le quali ridurre le emissioni di CO2. Non mancheranno, poi, temi sociali e di attualità uniti a momenti unici di svago. Tutto questo si svolgerà senza rinunciare alla sicurezza e nel rispetto dei disciplinari e delle norme anti-contagio.

Come ogni anno, i volontari torneranno ad essere protagonisti di una delle manifestazioni più attese dell’estate. Chi deciderà di essere dei nostri, sarà coinvolto nell’organizzazione del festival, dall’allestimento delle diverse aree ai momenti di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche associative, alle attività svolte all’interno degli stand enogastronomici, passando dalla gestione della raccolta differenziata, al volantinaggio, all’educazione ambientale. Le attività di volontariato saranno di circa 8 ore giornaliere. In base ai ruoli assegnati, gli orari di volontariato potranno essere di mattina/pomeriggio o sera. I volontari potranno contare anche su ore libere per visitare la vicina Grosseto o godersi il mare e le spiagge del litorale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10/08/2021. Per registrarsi, basterà inviare una mail a b.presta@festambiente.it, c.costantini@festambiente.it, sergio.battistoni@gmail.com, contattare il numero 056448771 o compilare il form a questo link https://volontariato.legambiente.it/campo/Vol29-2021/campo-di-volontariato-a-festambiente-2021-festival-nazionale-di-legambiente.