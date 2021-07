Donna presa a martellate: l’aggressore era in carico alla Asl e viveva in una casa del Comune

FOLLONICA – Era in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro l’uomo del Burkina Faso arrestato per l’aggressione ad una donna, presa a martellate nell’atrio del palazzo in cui l’uomo viveva e lei era in vacanza.

L’uomo, 34 anni, sembra fosse, da tempo, in carico al reparto di salute mentale della Asl. Vista la situazione sanitaria per lui era stato trovato un alloggio proprio in Sanvenero, in una casa di 40 metri quadri di proprietà di un privato ma il cui affitto era pagato dal Comune di Follonica e che era utilizzato per l’emergenza abitativa.

Chi abita in zona dice che l’uomo in principio si comportava normalmente, ma negli ultimi mesi il suo comportamento sarebbe diventato sempre più aggressivo, tanto che i coinquilini nel tempo si sarebbero rivolti anche alle forze dell’ordine per segnalare la cosa.