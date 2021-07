Coronavirus: quattro nuovi casi in Maremma. Stabili i ricoveri

GROSSETO - Diminuiscono i nuovi casi di Coronavirus in Maremma: oggi se ne registrano quattro (ieri 14, due giorni fa 11). Di questi, due sono nel Comune di Follonica, uno in quello di Massa Marittima e uno in quello di Monte Argentario.

Tra le ore 14 dell'8 luglio e le ore 14 di oggi, 9 luglio, sono stati effettuati 336 tamponi (ieri 344). Il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati) scende all'1,2% (ieri 4,1%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 127 (ieri 130). Nelle ultime 24 ore si registrano due guarigioni (ieri quattro).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate nove persone, di cui otto si trovano nel reparto di degenza Covid e una in terapia intensiva (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 12 Provincia di Arezzo 5 Provincia di Siena 3 Provincia di Grosseto 4 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 3 1 1 Grosseto 1 2 1 Siena 2 1 Totale USL 1 5 2 3 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 1 lug Venerdì 2 lug Sabato 3 lug Domenica 4 lug Lunedì 5 lug Martedì 6 lug Mercoledì 7 lug Giovedì 8 lug Venerdì 9 lug Arezzo 5 1 0 2 1 4 3 2 5 Siena 5 2 3 4 2 5 2 4 3 Grosseto 10 6 2 8 0 8 11 14 4 Totale Asl Tse 20 9 5 14 3 17 16 20 12

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 2 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 0 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 8 TI Misericordia Grosseto 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 469 Provincia di Siena 393 Provincia di Grosseto 336

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 115 Provincia di Siena 75 Provincia di Grosseto 127

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 59 Provincia di Siena 61 Provincia di Grosseto 110

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 153 Provincia di Siena 133 Provincia di Grosseto 162

Guariti Provincia di Arezzo 2 Provincia di Siena 6 Provincia di Grosseto 2