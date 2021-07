Cna: ecco chi è la nuova presidente della zona grossetana

GROSSETO – Si è concluso con l’ assemblea territoriale di Grosseto il rinnovo dei dirigenti di zona di Cna Grosseto. Le imprese associate della zona hanno scelto per rappresentarle Daniela Morosini, già vicepresidente di Cna Grosseto, e al suo fianco Ettore Bruni, in qualità di vicepresidente. Il presidente uscente, Mauro Sellari, ricoprirà il ruolo di presidente del mestiere dei serramenti.

«Ringrazio i colleghi che mi hanno accompagnato negli ultimi anni – dichiara Sellari -, senza l’impegno di tutti non sarebbe stato possibile portare avanti le tante tematiche che abbiamo affrontato. Nell’ultimo mandato ci siamo impegnati principalmente sui temi della viabilità, dell’abusivismo e abbiamo dato il nostro contributo anche sul piano strutturale e sul piano operativo che l’amministrazione comunale di Grosseto si appresta a varare. Abbiamo collaborato attivamente con il Comune, inviando progetti, proposte e siamo stati presenti a tutti i tavoli di discussione del Piano Fenice per lo sviluppo della nostra città. Adesso Cna chiede di impegnarmi per la categoria che rappresento, i serramentisti, ma rimarrò comunque a disposizione del comitato comunale qualora servisse il mio contributo».

L’assemblea ha quindi votato all’unanimità il rinnovo dell’organo direttivo, eleggendo come presidente Daniela Morosini, titolare dell’attività di acconciatura Daniela a Grosseto. Morosini, in Cna da 30 anni, ha già ricoperto i ruoli di presidente di categoria e vicepresidente dell’associazione, oltre ad avere ideato “Artigiani per la Vita”, iniziativa benefica di raccolta fondi che la Cna porta avanti da anni.

«Mi fa immensamente piacere ricevere questo incarico – commenta Morosini – e ringrazio tutta l’assemblea per aver pensato a me per questo ruolo. Il comitato comunale è un organo molto importante e il lavoro fatto negli ultimi anni testimonia l’impegno dell’associazione nel portare avanti le tematiche riguardanti Grosseto. Adesso dovremo concentrarci sui progetti non ancora conclusi e cercheremo anche di dare una mano alle aziende in questo periodo estremamente complicato».

Il comitato comunale di Grosseto è composto da 20 imprese che rappresentano gran parte dei mestieri artigiani. La vicepresidenza sarà affidata ad Ettore Bruni, dirigente dell’associazione ed ex presidente dei giovani imprenditori.

«Spero di poter dare il mio contributo – chiarisce Bruni – visto che numerose tematiche riguardano il mio settore ossia l’edilizia, che per la nostra realtà ha sempre fatto da traino per numerosi altri settori. I comitati di zona però rappresentano anche un punto di confronto tra attività diverse tra loro, quindi conoscere i problemi delle altre imprese artigiane è importante per rappresentare le loro esigenze nei confronti del Comune».

All’assemblea hanno partecipato il presidente Cna Riccardo Breda e il direttore Anna Rita Bramerini.