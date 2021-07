L’almanacco del Giunco: l’8 luglio nasce il Wall Street Journal e Pertini diventa presidente della Repubblica

GROSSETO – Giovedì 8 luglio, santi Aquila e Priscilla, il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.56. Accadeva oggi:

1138 – Papa Innocenzo II scomunica Ruggero II schieratosi con l’antipapa Anacleto II.

1167 – Viene combattuta la battaglia di Sirmio tra gli eserciti dell’Impero bizantino e del Regno di Ungheria.

1497 – Vasco da Gama salpa da Lisbona, iniziando il suo viaggio verso l’India.

1593 – Nasce a Roma Artemisia Gentileschi

1630 – La colonia della Baia di Massachusetts celebra il suo primo Giorno del ringraziamento.

1663 – Carlo II d’Inghilterra garantisce a John Clarke uno statuto reale per il Rhode Island.

1672 — Guglielmo III d’Orange viene nominato Statolder d’Olanda.

1709 – Battaglia di Poltava – In Ucraina, Pietro I di Russia sconfigge Carlo XII di Svezia a Poltava ponendo fine al ruolo della Svezia come grande potenza in Europa.

1758 – Le forze francesi tengono Fort Carillon contro i britannici a Ticonderoga (New York).

1760 – Battaglia della Ristigouche – i britannici sconfiggono i francesi nell’ultima battaglia navale in Nuova Francia.

1776 – Viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, firmata il 4 luglio.

1797 – Viene emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina.

1822 – I Chippewa cedono grandi estensioni di territorio in Ontario al Regno Unito.

1889

– Durante l’ultimo incontro di campionato di pugilato a mani nude, John L. Sullivan batte Jake Kilrain dopo 75 round;

– Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal.

1904 – Italia: la legge Orlando estende l’obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti nei comuni d’Italia.

1907 – A Pisogne, la Società nazionale Ferrovie e Tramvie fa entrare in esercizio la linea ferroviaria per Iseo, secondo tratto della ferrovia Brescia Iseo Edolo.

1919 – In Italia nasce l’Associazione nazionale alpini: un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo Statuto sociale decretandone ufficialmente la costituzione.

1947 – Nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509º Gruppo Bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un Ufo si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright Petterson.

1956 – Viene scalato per la prima volta il Gasherbrum II, la tredicesima montagna più alta della Terra.

1972 – In un attentato a Beirut perde la vita lo scrittore Ghassan Kanafani, portavoce del Fronte popolare di liberazione della Palestina.

1978 – Sandro Pertini è eletto settimo presidente della Repubblica italiana al sedicesimo scrutinio con 832 voti su 995.

1988 – Italia: si conclude la prima fase del processo per la strage di Stava del 19 luglio 1985, la seconda per numero di morti dopo il Vajont.

1997 – I ricercatori della Mayo Clinic avvisano che il farmaco dietetico fen-phen può causare danni a cuore e polmoni.

1997 – La Nato invita Repubblica Ceca, Ungheria, e Polonia ad entrare nell’alleanza nel 1999.

Fonte: il.wikipwdia.org