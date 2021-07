Il Team Conti Cavini e il Comune uniscono le forze, grande evento di boxe e spettacolo in Piazza Duomo

GROSSETO – È stato presentato oggi nella sala consiliare del Comune di Grosseto il programma del Campionato italiano pesi leggeri, la manifestazione organizzata dalla boxe Rosanna Conti Cavini in coorganizzazione con la Pugilistica grossetana “Umberto Cavini” e il Comune di Grosseto.

L’evento si svolgerà il 16 luglio a partire dalle 21 come di consueto nella bellissima cornice di piazza Duomo accompagnato da spettacoli, musica ed una sfilata di moda.

Match clou della serata sarà quello che vedrà protagonista il campione in carica dei pesi leggeri, il livornese Vairo Lenti e il triestino Luca Maccaroni.

Oltre al titolo italiano, la serata vedrà altri match professionistici, uno dei quali vedrà scontrarsi il “bandito”, il pugile grossetano Simone Giorgetti che contro Pasquale Delli Paoli cercherà di difendere il suo record di 8 match senza sconfitte.

Evento particolare quello di quest’anno che vede il quarantesimo anniversario di attività della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini.

“È per noi un grande onore tornare ad ospitare il Campionato di pesi leggeri che da tempo ci regala match particolarmente appassionanti, da fiato sospeso – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi -. L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova il mondo dello sport, ma ora con eventi di così alto livello nazionale, Grosseto può tornare ad emozionarsi di fronte alla grande boxe.”

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sull’emittente televisiva Ms Channel su digitale terrestre, al canale 814 di Sky e in streaming su www.mschannel.tv