GROSSETO – Cambiano le condizioni meteo in provincia di Grosseto in una giornata, quella di giovedì 8 luglio, in cui farà ancora caldo ma con cielo nuvoloso.

Non diminuiscono le temperature, che si mantengono molto alte: nel capoluogo termometro che dovrebbe essere ancora compreso tra i 21 e i 34 gradi.

Si diceva del cielo coperto: dopo diverse giornate all’insegna del sole e del cielo sereno, sono previste nuvole per gran parte della giornata. Vento debole o moderato.

