Grosseto Handball alle finali nazionali, primo scoglio il Messina

GROSSETO – La Solari Grosseto Handball approda alle finali nazionali per il titolo Italiano di beach handball. Le formazioni maschile e femminile partono oggi per Misano Adriatico, location scelta quest’anno dalla Federazione italiana per l’assegnazione dello scudetto 2021.

Il team maremmano giunge a questo evento dopo un anno di sacrifici che lo ha visto prendere parte a 5 campionati indoor, come ben poche società a livello nazionale. Un impegno non da poco, tenuto conto dell’emergenza sanitaria ancora in atto, al quale il team ha potuto tenere fede grazie alla coesione, alla programmazione e alla fedele applicazione dei protocolli sanitari che hanno consentito di compiere questo arduo percorso e che hanno portato la società a gareggiare nel campionato di Serie A2F, di serie BM e nei campionati giovanili U19M, U17F e U15M.

Immancabile ed indispensabile il prezioso supporto degli sponsor ai quali va un grandissimo ringraziamento, primo su tutti a Solari Antincendio, a fianco della pallamano da anni, senza contare poi Carrefour, Overture, Altrimondi, Edilmark, Ansa Arredamenti, Elettromare, B.M.G., Multi Service, Ecoteti, Bagno Bertini, che in questo particolare periodo non hanno fatto mancare l’entusiasmo per questa disciplina e le risorse necessarie, grazie alle quali oggi la società ha potuto fare un grande lavoro di programmazione ed oggi si trova in procinto di giocarsi lo scudetto al Campionato Italiano di Beach Handball, sia in campo maschile che femminile.

Al via domattina (venerdi), sulla spiaggia di Misano Adriatico, l’edizione 2021 dei Campionati Italiani di beach handball maschili e femminili che in due giorni assegneranno il Tricolore.

In campo 11 formazioni, sette nel torneo degli uomini e quattro in quello femminile, quest’ultimo a girone unico che, al termine di una prima fase preliminare all’italiana, darà vita agli accoppiamenti delle semifinali, ultimo step prima della finale per assegnare lo scudetto fissata per le ore 15:15 di sabato. Al via due formazioni siciliane, Messina e Halikada, oltre alle toscane del Grosseto e al team sardo del Lions Sassari.

In campo maschile, invece, sono stati formati due differenti raggruppamenti. Da una parte Grosseto, Messina, il Ventimiglia – in campo con due compagini – e l’Oderzo. Dall’altro lato del tabellone Junior Fasano, Halikada e la compagine “B” di Ventimiglia. Anche in questo caso semifinali incrociate (1^ A – 2^ B, 1^ B – 2^ A) e in aggiunta placement round 5°-7° posto per le tre rimanenti squadre. Finale alle ore 16:00 del 10 luglio.

L’apertura dei giochi domattina, alle 9 con Grosseto-Messina, prima partita del torneo maschile.