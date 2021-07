Coronavirus Toscana: raddoppiano i casi, oggi sono 94

FIRENZE – I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 94 (ieri 41) su 9.501 test di cui 6.104 tamponi molecolari (ieri 5.790) e 3.397 test rapidi (ieri 3.269). Il tasso dei nuovi positivi è 0,99% (2,1% sulle prime diagnosi).

Proseguono le vaccinazioni, più di 6 toscani su 10 hanno ricevuto la prima dose. I vaccini attualmente somministrati sono 3.264.759.

Ecco i nuovi casi positivi del giorno suddivisi per età e province.

Non si registra nessun nuovo contagio negli over 80. La provincia di Massa Carrara non ha nuovi contagi.

Nel grafico sotto i dati dei nuovi positivi per Comune. In provincia di Grosseto ci sono 14 nuovi casi; 3 a Follonica, 3 a Scarlino, 3 a Monte Argentario, 1 ad Arcidosso, 3 a Orbetello e 1 a Manciano.