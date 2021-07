Coronavirus: in Maremma altri quattro positivi alla variante Delta

GROSSETO - Altri quattro contagi da variante Delta in Provincia di Grosseto: a dirlo è la Asl, che ha registrato quattro varianti tra i nuovi casi registrati tra il 6 luglio e oggi, 8 luglio.

"Nel territorio della Asl Toscana sud est - spiegano dall'azienda - risultano inoltre 10 casi di varianti covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo". Ricordiamo che la Asl Toscana sud est copre, oltre alla Provincia di Grosseto, anche quella di Arezzo (che nel report registra quattro contagi di variante Alpha, o Inglese, e cinque di Delta) e quella di Siena (tre contagi da varianti Alpha e una Delta).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 8 luglio 2021" su Spreaker.

Con i quattro casi di oggi, il numero di positivi accertati alla variante Delta in Maremma salgono a cinque. Un caso, il primo, era stato reso noto dalla Asl lunedì scorso.

Oltre ai quattro casi di variante Delta, negli ultimi tre giorni nel grossetano è stato individuatoanche un contagio da variante Inglese.

"Per quanto riguarda la diffusione della variante Delta - spiegano dalla Regione -, in Toscana attualmente risulta essere del 7%, inferiore alla media nazionale, ma con una tendenza alla crescita. Oggi i casi di infezione registrati in Toscana sono in aumento, ma è difficile dire al momento se questo sia dovuto alla variante Delta, più contagiosa, o al minor utilizzo delle mascherine e di atteggiamenti di precauzione".

Scoperta a marzo in India, la variante Delta sarebbe più contagiosa del 40-60% rispetto alla variante Alfa (ex inglese), la più diffusa fino a questo momento in Italia, che, a sua volta, era circa il 50% più contagiosa del virus che ha caratterizzato la prima ondata di Covid.

Per quanto riguarda i vaccini, contro la variante Delta la protezione per Pfizer e Moderna «scende dal 90-95%, all'85-90%, che vuol dire che si possono infettare il 10-15% di chi è completamente vaccinato - spiega su Il Corriere della Sera Silvia Turin -. Per AstraZeneca da un livello del 70-75% si scende al 65-70%. Con una dose soltanto nei confronti della Delta c'è un crollo: con Pfizer si arriva appena al 30% di efficacia e con AstraZeneca al 20%. Quindi si possono infettare il 70-80% delle persone (a due settimane dall'iniezione, perché prima l'organismo è ancora "vergine" dal punto di vista immunologico)».