Coronavirus in Italia: nuovi casi in crescita, sono 1.394. 13 i morti

GROSSETO - Cresce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi sono 1.394 (ieri 1.010). Diminuisce invece il numero dei morti: oggi sono 13. I tamponi sono stati 174.852, il tasso di positività sale allo 0,79%. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Stabili le terapie intensive (ieri -7), che rimangono a 180 totali con otto ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (come ieri) e sono 1.197 in tutto.

Nelle ultime 24 ore la regione che ha registrato più nuovi casi è la Sicilia (+219); seguono Lombardia (+215), Campania (+162), Veneto (+149), Lazio (+112) ed Emilia Romagna (+94). I casi totali salgono così a 4.267.105.

I guariti sono 1.749 (ieri 1.735), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.097.905. Gli attualmente positivi diminuiscono di 371 unità (ieri -739), e scendono a 41.469 in tutto, di cui 40.092 in isolamento domiciliare.