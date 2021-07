Amichevole di lusso per il Bbc Grosseto, allo Jannella la Nazionale italiana di Mike Piazza

GROSSETO – Amichevole di lusso martedì prossimo, 13 luglio, per il Bbc Grosseto Ecopolis che affronterà la nazionale italiana di baseball a partire dalle 20 allo stadio Roberto Jannella.

Gli azzurri, allenati dall’italo americano Mike Piazza, una leggenda del baseball mondiale, si stanno preparando per l’Europeo in programma dal 12 al 19 settembre sui diamanti di Torino, Avigliana e Settimo Torinese, e la partita in Maremma è un momento di verifica dei giocatori da inserire nel roster. Non saranno purtroppo disponibili gli atleti di Bologna e Parma che da lunedì prossimo saranno impegnati in Coppa Campioni a Ostrava.

Lo staff azzurro è completato dai coach Vince Horsman, Gianmarco Faraone, David Sheldon, Dan Bonanno; dal preparatore atletico Fabrizio Goracci, Alessandro Maestri e dal fisioterapista Massimo Baldi. Team manager il consigliere federale Alessandro Cappuccini.

I ventidue convocati: Angioi (Cagliari); Celli, Luca Di Raffaele, Epifano, Ferrini, Giovanni Garbella, Nicola Garbella (San Marino); Andretta, De Simone (Montefiascone); Deotto , Fabiani (Collecchio); Giarola (Grizzlies Torino); Giordani, Mattia Mercuri, Pecci, Pizziconi, Sellaroli, Trinci (Nettuno 1945); Perez (Cervignano); Quattrini (Macerata); Sabbatani (Godo); Bryan Sheldon (Senago).