Via Aurelia Nord diventa via Barbantini: a Braccagni l’omaggio al primo questore donna di Grosseto

BRACCAGNI – Via Aurelia Nord diventa via Maria Alessandra Barbantini: si terrà venerdì 9 luglio alle ore 17 la cerimonia che porterà la via nel centro abitato di Braccagni ad avere il nome del famoso questore. La cerimonia avverrà alla presenza dei familiari, delle autorità civili e militari all’altezza dell’intersezione con via Dei Garibaldini. La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.

Maria Alessandra Barbatini è nata a Roma nel 1934. Arriva a Grosseto nel 1961 come ispettrice, dopo aver vinto il primo concorso per la polizia femminile, il corpo nato nel 1959 dedicato alla protezione della donna e la tutela dei minori.

Nel 1993 diventa il primo Questore donna di Grosseto, nonché una delle prime in Italia ad assumere questo ruolo.

Maria Alessandra Barbantini ha affiancato alla sua carriera costellata di successi anche un forte impegno sociale e civico, soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia e l’emancipazione della donne: a metà degli anni ’70 ha fatto parte del Comitato di rappresentanza dei funzionari e della Polizia femminile, lavorando alla Riforma della Polizia che arriverà nel 1981, con la quale si riconosce alle donne parità di trattamento economico, di carriera e di funzioni.

“Intitolare una strada a Maria Alessandra Barbantini è per noi un grande onore, non solo per il servizio svolto nella Polizia di Stato, ma anche per tutte quelle attività di alto valore civico che ha svolto per la divulgazione dei valori della legalità e delle pari opportunità su tutto il territorio – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Toponomastica, Giacomo Cerboni -. Come Amministrazione comunale, attraverso l’attività di toponomastica abbiamo voluto compiere una scelta di valorizzazione delle figure femminili di spicco, secondo un progetto legato alla frazione grossetana di Braccagni. Qui, accanto alla Barbantini, verrà intitolata una strada anche a Maria Lucrezia Cornaro, la prima donna laureata al mondo nel 1678″.