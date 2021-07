Udc da Cesa: «Appoggeremo i candidati sindaci di centrodestra»

GROSSETO – Il segretario nazionale dell’Udc, onorevole Lorenzo Cesa, ha ricevuto il commissario provinciale dell’Udc di Grosseto ed il vice commissario provinciale vicario Pierandrea Vanni e Gianluigi Ferrara che gli hanno illustrato le prospettive del partito in vista delle elezioni amministrative di ottobre, sottolineando come a Grosseto e a Castiglione della Pescaia siano state raggiunte significative convergenze sui candidati a sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Alfredo Cesario.

Il segretario nazionale ha condiviso «l’impostazione politica amministrativa che vede l’Udc muoversi prioritariamente nell’area del centrodestra, con le proprie proposte e la propria identità, convenendo sul fatto che, se in alcuni comuni della provincia non dovesse essere possibile trovare intese che riconoscano il ruolo dell’Udc, il partito valuterà d’intesa con i referenti locali, l’eventuale partecipazione a coalizioni civiche».

L’onorevole Cesa ha preso atto positivamente del lavoro portato avanti in provincia di Grosseto ed ha confermato «pieno sostegno all’attuale gestione commissariale». Ha poi illustrato il ruolo del partito a livello nazionale e l’impegno in atto per assicurare la presenza alle amministrative del maggior numero possibile di liste dello scudocrociato. Infine si è soffermato sulle fasi preparatorie del Congresso nazionale che si augura di tenere entro il 2021.