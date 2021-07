Coronavirus in Italia: 1.010 nuovi casi e 14 morti. Tasso di positività allo 0,6%

GROSSETO - Sono 1.010 i nuovi casi e 14 le vittime di Coronavirus registrate in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano rispettivamente 907 contagi e 24 morti. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 177.977 tamponi. Il tasso di positività sale allo 0,6%. In terapia intensiva per Covid ci sono 180 pazienti (sette in più rispetto a ieri). Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 1.234 persone, 37 in meno di ieri.

I dati nel dettaglio

• Attualmente positivi: 41.840

• Deceduti: 127.718 (+14)

• Dimessi/Guariti: 4.096.156 (+1.735)

• Ricoverati: 1.414 (-44)

• di cui in Terapia Intensiva: 180 (-7)

• Tamponi: 72.785.735 (+177.977)

Totale casi: 4.265.714 (+1.010, +0,02%)

📊 Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa:

Casi totali: 829 casi in media al giorno (+190, +30% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 22 (-11, -33%)

Nuovi ingressi in T.I.: +6 al giorno (-2, -25%)

Tamponi: 171.790 (+1.173, +1%)

✅ Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 54.927.832

Di cui 1e dosi: 33.334.525

Di cui 2e dosi: 21.593.307

Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 518.814

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 524.202