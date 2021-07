Cna: ecco chi sono i nuovi presidenti della zona nord

GROSSETO – Sono Saverio Banini e Andrea Corsi i rappresentanti rispettivamente della zona nord 1 e zona nord 2 di Cna Grosseto. Nei giorni scorsi, infatti, le due assemblee si sono riunite, rispettivamente, a Follonica e Roccastrada, per eleggere i presidenti di zona e scegliere i delegati al congresso di fine luglio.

Per Saverio Banini, della ditta Banini Ivano escavazioni, da sempre attivo all’interno dell’associazione, è la prima esperienza come presidente di zona. Subentra a Marco Caverni che aveva rappresentato le imprese dell’area, che comprende i comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino e Castiglione della Pescaia, per due mandati consecutivi.

Ad affiancare Banini all’assemblea generale saranno Marco Costagli (Acqua Corrente srl), Fabrizio De Luca (Impianti elettrici De Luca Fabrizio), Aldo Paradisi (Lavanderie Paradisi srl) e Filiberto Battisti (Amaremma).

Riconfermata, invece, la rappresentanza di Andrea Corsi (Corsi Andrea impianti e cablaggi), per la zona nord 2, che comprende i territori di Roccastrada, Campagnatico, Civitella Paganico, Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo. Gli iscritti hanno nominato come delegati all’assemblea provinciale, oltre a Corsi, anche Andrea Tafi (Carpenteria Metallica Tafi), Divo Ciugi (dell’omonima ditta) e Riccardo Breda (Copy Service srl).

Ad entrambi gli incontri hanno preso parte anche Riccardo Breda, presidente provinciale di Cna Grosseto, e Anna Rita Bramerini, direttore. Nel corso delle riunione sono stati affrontati molti temi di interesse per le imprese, sia di carattere nazionale che locale, e si sono valutati con particolare attenzione gli esiti della pandemia in corso. Inoltre si sono valutate strategie comuni per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e per tutela il lavoro degli artigiani e delle piccole e medie imprese.