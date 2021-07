GROSSETO – Negli ultimi mesi il Comune di Grosseto ha approvato i progetti esecutivi per la realizzazione di un nuove opere nei cimiteri comunali di Batignano e Grosseto, mentre è in fase di approvazione anche un intervento nel cimitero di Alberese.

La società “in house” Sistema S.r.l., ente gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Grosseto, ha infatti presentato 5 progetti per la realizzazione di nuovi edifici e opere all’interno dei blocchi già esistenti.

Per il cimitero di Sterpeto i tre progetti prevedono: – la realizzazione di un nuovo fabbricato da adibirsi ad ossario e loculario, progetto redatto dall’architetto Andrea Spinelli, per un importo complessivo di € 2.442.556,95. Il nuovo corpo edilizio sorgerà all’interno del cimitero e la sua composizione architettonica terrà conto della struttura originaria del cimitero stesso, reinterpretandola in chiave contemporanea e cercando di far rivivere lo spirito del luogo attraverso l’utilizzo di materiali tradizionali. Tra il corpo di fabbrica ed il muro di confine verrà realizzato un “giardino della memoria” come area di riflessione e preghiera. – la realizzazione di 150 loculi da ubicare all’interno dei blocchi esistenti; progetto redatto dall’architetto Andrea Spinelli e dal geometra Alessio Guerri, per un importo complessivo di € 167.075,99. L’intervento costituisce un naturale ampliamento delle strutture già esistenti e riguarderà in particolare l’installazione di 66 nuovi loculi nei blocchi F DCG E posizionati frontalmente antistanti al viale dell’Erica, via dell’Edera, via della Mimosa, e 84 nuovi loculi nei blocchi LIHD CFGE posizionati lateralmente sul fronte che guarda rispettivamente il viale affacciato sul portico della Ginestra, il viale centrale della Rosa, il viale del Glicine ed il viale affacciato sul portico del Cipresso; – la realizzazione di 260 colombari all’interno del blocco Pe Q; progetto redatto dal Geom. Matteo Santucci per un importo complessivo di € 14.546,66.

di 7 Galleria fotografica rendering cimitero









Per il cimitero di Batignano il progetto redatto dall’architetto Sergio Catarsi, prevede un ampliamento per la costruzione di 60 loculi e 96 ossari per l’importo complessivo di € 173.216,67. Per attuare l’intervento si utilizzerà lo spazio ancora disponibile all’interno dei campi di inumazione completando il perimetro dei loculi sul lato nord-ovest con un blocco di n.60 loculi mentre sul lato opposto e previsto lo spostamento del muro perimetrale completando il nuovo perimetro con un blocco di n.96 ossari e contestualmente ricavare lo spazio necessario all’ingresso dei veicoli di servizio.

Infine, relativamente al cimitero di Alberese, è in programma l’approvazione del progetto per l’ampliamento del cimitero, a firma dell’architetto Sergio Catarsi, comportante la costruzione ex novo di 120 loculi e 132 ossari, acclarante l’importo complessivo di € 403.150,78.

Per attuare l’intervento si renderà necessario l’ampliamento del perimetro dell’area cimiteriale sul lato Sud-Est allo scopo di reperire lo spazio necessario alla edificazione di un nuovo blocco di loculi, mentre lo spazio ancora disponibile all’interno dei campi di inumazione viene utilizzato per la realizzazione di due blocchi per complessivi 132 ossari.

“A seguito delle numerose richieste pervenute negli ultimi mesi, sia in Comune, sia a Sistema s.r.l., è emersa la necessità di realizzare nuove strutture all’interno dei cimiteri comunali di Grosseto, Batignano e Alberese – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale – il Comune di Grosseto ha già approvato grandi progetti di ampliamento che si inseriscono in un percorso di grande riqualificazione e adeguamenio delle strutture cimiteriali del territorio, con investimenti per oltre 3.000.000 di euro”.

“La realizzazione delle opere cimiteriali sarà tutta a carico della nostra azienda, che remunererà l’intervento attraverso la cessione dei loculi e dei colombari. Secondo le nostre stime la Società rientrerà dell’investimento nel corso del 2025 – commenta l’amministratore unico di Sistema Srl Mauro Peruzzi Squarcia – I progetti, che sono stati approvati dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, tengono conto delle strutture già esistenti, senza snaturare le caratteristiche storiche dei tre cimiteri. I lavori vengono svolti in parte dal nostro personale ed in parte con ricorso a ditte esterne in conformità a quanto previsto dal Codice degli appalti. Contiamo di ultimare l’ampliamento del Cimitero di Batignano entro la fine del 2021, quello di Sterpeto entro la fine del 2022. Per quanto riguarda il Cimitero di Alberese – di cui è imminente l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale – vorremmo rendere disponibili i nuovi manufatti entro la fine dell’estate del 2022. Proprio quest’ultimo intervento è forse quello più sentito e voluto dalla comunità locale di Alberese e Rispescia, perché l’ultimo ampliamento del cimitero è avvenuto nel 1998″.

“La scelta – come sottolinea il direttore di Sistema Alberto Paolini – è stata quella di riprendere l’estetica delle arcate preesistenti (il primo blocco del cimitero risale al 1910 e alla progettazione partecipò anche Porciatti) in chiave moderna. Si tratta di mille loculi e colombari che costituiranno un ambiente aperto e luminoso e della cui spesa abbiamo calcolato di rientrare entro il 2026. Ad Alberese sono invece 120 i nuovi loculi (è stato anche tombato un fosso) e a Batignano 90».