Vittoria di casa al torneo di Roccastrada: The New Team Drink batte il Val di Farma

ROCCASTRADA – E’ la squadra locale del The New Drink Team a trionfare nella prima edizione del Torneo Polisportiva di Roccastrada, organizzato dal Comitato Uisp di Grosseto Aps in collaborazione con la polisportiva Roccastrada. Un sentito ringraziamento va a Renzo Iannuzzi oltre a tutti i ragazzi che hanno permesso l’ottima riuscita della manifestazione.

The New Drink Team si è aggiudicato l’atto finale di fronte a un’altra squadra esperta e di qualità come il Comitato Val di Farma, che ha tenuto il match aperto e in bilico fino al fischio finale, ma i biancorossi hanno trovato poi i guizzi giusti per conquistare il titolo. Una squadra che fa della coralità il suo punto forte, con la classe ed eleganza di Boschi a dettare i tempi di gioco, ma non si può certo scordare l’apporto che Marcucci, Belardi, Porcu, Nelli e Navarra hanno dato per tutto il torneo, e anche le presenze di Perfetto e Regoli sono stati funzionali alla vittoria. Il Comitato Val di Farma esce a testa altissima dalla competizione, con Bigoni che vince il premio di miglior portiere e la consapevolezza che i neroarancio sono stati squadra tosta e di carattere per tutto il torneo. Al terzo posto chiudono invece gli 11 Uomini e Un Piede, che vincono a tavolino la “finalina” contro il Principina Terra Fc, con Filippo Subissati premiato come miglior bomber.

THE NEW DRINK TEAM–COMITATO VAL DI FARMA 5–4

THE NEW DRINK TEAM: Porcu, Marcucci (1), Regoli (1), Navarra, Boschi (2), Belardi (1), Marraccini, Perfetto.

COMITATO VAL DI FARMA: Bigoni, Mori, Cortecci, Neri, Ferrandi (1), Guiggiani (1), Ferri (2), Moretti, Bartolini, Landini.

ARBITRO: Gianluca Piola.

NOTE: espulso Marraccini, ammoniti Boschi e Belardi.

Un’altra manifestazione targata Uisp è in procinto di prendere il via grazie alla collaborazione e all’organizzazione con l’Asd Aldobrandesca Arcidosso, con il torneo di calcio a 5 che prenderà il via il 20 luglio nell’impianto in erba nel campo sportivo comunale di Arcidosso. Sarà il “I torneo della ripartenza”, un modo per esorcizzare il duro momento appena passato attraverso lo sport e il sano agonismo di una kermesse che metterà in palio premi in buoni acquisto per le prime tre squadre classificate, più altri riconoscimenti per miglior giocatore, miglior portiere e capocannoniere. I giocatori dovranno aver compiuti almeno 16 anni e vige l’obbligo di tesseramento Uisp per tutti i partecipanti. Per info ed iscrizioni contattare Luciano 3405472121 e Edoardo 3342161901.