GROSSETO – Una botta, poi la fuga precipitosa e folle in cui ha rischiato di investire una donna che attraversava la strada. È quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi, in via Prati, nella zona di Barbanella, a Grosseto.

«Erano le 15 – racconta la proprietaria – quando un vicino mi ha chiamato. Corri, sono andato addosso alla tua auto».

«Sono scesa e ho trovato l’auto completamente distrutta. Un vicino che ha assistito all’incidente mi ha raccontato che un furgone, di quelli aperti dietro, da muratore, è andato addosso alla mia auto parcheggiata e si è dato ad una fuga precipitosa».

Il camion ha girato l’angolo sempre ad alta velocità e ha rischiato di investire una donna che stava andando nel palazzo a fare le pulizie. La donna solo una volta arrivata nella via ha capito il motivo della fuga. Alla guida, secondo la testimonianza, un ragazzo giovanissimo, di colore.

«Avevo estinto anticipatamente il finanziamento e a giugno avevo pagato l’ultima rata – racconta ancora la proprietaria – e l’auto è completamente distrutta».

L’appello è a chiunque abbia visto qualcosa a contattare la Polizia municipale per portare la propria testimonianza.