unacanzonealgiorno – Auguri a Max Gazzè: ecco la sua “Cara Valentina”

GROSSETO – Auguri a Max Gazzè che oggi compie 54 anni.

Per il suo compleanno lo omaggiamo con il suo primo successo: Cara Valentina.

Scritto da Max Gazzè e suo fratello Francesco, il brano è stato pubblicato nel 1997 come singolo che anticipa la messa in commercio del secondo album del cantautore, La favola di Adamo ed Eva.

Il disco è confezionato in formato Digipak e la copertina ha le sembianze di una busta affrancata (il francobollo riproduce il volto di Gazzè), mentre all’interno il testo del brano è riprodotto come fosse una lettera.

Il video del brano è stato diretto dal regista italiano Paolo Scarfò. Nel video appaiono anche il cantante Daniele Silvestri, Elisa Toffoli e Federico Zampaglione.

La canzone è stata presentata a Sanremo Giovani 1997, ma non ha permesso all’interprete di venire ammesso alla successiva edizione del Festival di Sanremo.

Testo di “Cara Valentina”

Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere

E a volte peggiora le cose

Credimi, pensavo davvero di avere superato

Il momento difficile

Ed ancora adesso non mi è chiaro

Lo sbaglio che ho fatto

Se il vero sbaglio è stato il mio

Perché dai miei trent’anni ti aspettavi un uomo

Col senso del dovere

Perché chi s’innamora non deve dirlo a nessuno, nessuno

Oppure un’imprudente enfatica demenza

Nel farti le carezze girata dall’altra parte

Ho la strana sensazione di un amore acceso

Esploso troppo presto tra le mani

E, cara Valentina, che fatica innaturale

Perdonare a me stesso

Di essere io, di essere fatto così male

Cara Valentina, il tempo non fa il suo dovere

E a volte peggiora le cose

E tu sarai il pretesto per approfondire

Un piccolo problema personale di filosofia

Su come trarre giovamento

Dal non piacere agli altri

Come in fondo ci si aspetta che sia

Per esempio, non è vero

Che poi mi dilungo spesso

Su un solo argomento

Per esempio, non è vero

Che poi mi dilungo spesso

Su un solo argomento

Valentina, non è vero

Che poi mi dilungo spesso

Su un solo argomento

Valentina, non è vero

Che poi mi dilungo spesso

Su un solo argomento

Per esempio, non è vero

Che poi mi dilungo spesso

Su un solo argomento

Per esempio, non è vero

Che poi mi dilungo spesso

Su un solo argomento

Valentina, Valentina

Non è vero, non è vero

Fonte: Wikipedia

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO