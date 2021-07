Sport e vacanze: l’iniziativa dell’Asd Fossombroni torna a fare centro

GROSSETO – Un vero e proprio successo: la settimana di sport e vacanze promossa dall’indirizzo sportivo del Fossombroni tramite la gemella associazione, ritorna in grande stile.

Dopo un anno di assenza a causa della pandemia, il ripristino alle attività sportive all’aria aperta ritrova pieno spirito, per la soddisfazione degli organizzatori: il presidente dell’associazione Zenobio Leonardo Fanciulli e Amedeo Gabbrielli, che hanno fortemente creduto in questa iniziativa, di comune concerto con la dirigente scolastica Francesca Dini che da tempo sta investendo risorse su questo tipo di iniziative.

A creare ulteriore entusiasmo è stato il successo riscontrato sul campo grazie all’impegno di molti docenti del Fossombroni e la collaborazione degli esperti delle varie discipline sportive. Tra gli insegnanti della scuola hanno partecipato Gabriella Corzani, Mariana Laukova, Giovanni Castelli, Giovanni Gelli, Silvia Madioni, Sara Machetti, Laura Quendo, Carlotta Graziano.

L’associazione ringrazia in modo sentito i docenti Mirco Pierattoni e Stefano Rosini, che, oltre a essere istruttori, hanno coordinato tecnicamente sul campo l’iniziativa, mentre Amedeo Gabbrielli, con il supporto di Silvia Madioni, si è occupato della logistica organizzativa e della promozione dell’evento.

Sport e vacanze ha visto la partecipazione di 35 giovani tra i 9 e i 13 anni di età per ogni settimana delle tre in programma, con attività svolte a Marina di Grosseto e Marina di Alberese.

Molti gli sport interessati dal progetto: dalla canoa al beach tennis, passando per sup, break dance, bocce, pallamano, tennis tavolo, mountain bike, beach volley.

In questa edizione hanno affiancato gli istruttori della scuola anche gli studenti delle classi terze e quarte del Fossombroni che nel mese di maggio hanno acquisto il brevetto di operatore sportivo di primo livello, con tanto di inserimento nella piattaforma Coni.

Gli studenti si sono alternati durante lo svolgimento del centro estivo, dimostrando impegno, serietà, competenza.

L’Asd Fossombroni ringrazia gli esperti del settore come Erik Fantoni per la break dance e Domenico Ausilio per le bocce, oltre a Marco Bertini per la disponibilità mostrata nel mettere a disposizione lo stabilimento balneare di Marina di Grosseto.

“Un grazie anche all’oratorio di Alberese, dove Don Claudio ci ha ospitato in un pomeriggio di venerdì con la merenda prima del rientro e don Pier della parrocchia di Roselle per il gemellaggio di giovedì”, ha dichiarato Pierattoni, professore e presidente del Pgs (Polisportive giovanili salesiane).