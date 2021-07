Ordine e sicurezza pubblica: il prefetto a Follonica per parlare con il sindaco e gli imprenditori

FOLLONICA – Si terrà a Follonica il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Domani mattina alle ore 10 il prefetto di Grosseto Fabio Marsilio sarà in città per partecipare al tavolo che si terrà alla presenza del sindaco Andrea Benini e del vicesindaco Andrea Pecorini nella sede dei carabinieri biodiversità di Follonica, in via Bicocchi 2.

L’incontro, convocato dalla Prefettura di Grosseto, è stato pensato in un’ottica di condivisione e di ascolto del territorio, sia con il sindaco e gli amministratori che con gli operatori economici di Follonica. Proprio per questo motivo prenderanno parte all’incontro anche i rappresentanti delle associazioni di categoria della città.

«Ringraziamo il prefetto e tutto il comitato per la disponibilità e la sensibilità dimostrate – commentano il sindaco Andrea Benini e il vicesindaco Andrea Pecorini – Avere la possibilità di partecipare ad un incontro in presenza al quale prenderanno parte gli operatori economici della nostra città è per noi fondamentale: l’obiettivo è garantire a Follonica benessere e sicurezza».