Nuovi infissi per la scuola elementare. Al via i lavori per 115 mila euro

GROSSETO – Partono i lavori di riqualificazione energetica per la scuola primaria di via Rovetta.

«Il programma triennale – fa sapere l’amministrazione comunale – delle opere pubbliche 2021/2023 è stato modificato e integrato con importanti nuovi interventi che saranno realizzati con risorse interne al Comune ma anche grazie ai contributi statali».

«Sono numerosi gli interventi inseriti nel programma triennale, tra cui emergono quelli relativi alle scuole pubbliche quali l’adeguamento degli impianti elettrici presso la scuola Galilei di via Garigliano, la riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli infissi del plesso A della scuola elementare di via Rovetta, i lavori di messa in sicurezza delle palestre e delle rampe di accesso della scuola G.B. Vico di via Uranio».

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo denominato riqualificazione energetica mediante sostituzione degli infissi esterni del plesso A della scuola primaria di Via Rovetta per un importo totale di 115 mila euro.

«L’amministrazione comunale procede a ritmo serrato nella realizzazione di progetti volti alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale – quello relativo alla scuola di via Rovetta prevede la sostituzione degli infissi esterni ed è volto a garantire la riqualificazione e il risparmio energetico del plesso».