Il podcast del 6 luglio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 6 luglio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 6 luglio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 59 (ieri 41) su 12.104 test (ieri 4.324 ) di cui 5.940 tamponi molecolari (ieri 3.222) e 6.164 test rapidi (ieri 1.102). Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (1,4% sulle prime diagnosi).

Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 0 nuovi casi. Non succedeva dal mese di settembre del 2020. Ad oggi sono 125 le persone positive in Maremma.

In ospedale c'è un ricovero in più: ci sono 9 persone all’ospedale Misericordia di Grosseto, 7 nel reparto di degenza covid e 2 in terapia intensiva. E nella giornata di ieri è stato anche registrato il primo caso di variante Delta in Maremma. Il tampone è stato processato dai laboratori di Siena. La variante Delta, di cui si sente molto parlare ultimamente preoccupa soprattutto per la sua capacità di contagiare che è molto superiore a quella della variante Inglese, attualmente la più diffusa in Italia.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 69mila le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 122mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.216.000 dosi.