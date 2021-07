GROSSETO – Ancora sole caldo, cielo sereno e temperature in aumento, quantomeno le massime, nella giornata di martedì 6 luglio in provincia di Grosseto.

Nel capoluogo, infatti, il termometro dovrebbe superare i 35 gradi nelle ore più calde della giornata; alte anche le minime notturne, attorno ai 18 gradi.

Clima più secco del solito, con l’umidità che non raggiungerà quota 90%. Infine il vento, debole per l’intera giornata un po’ in tutta la Maremma.

