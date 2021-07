I baby dell’Argentario Sailing Academy lasciano il segno nel secondo zonale della Open Skiff

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Secondo zonale della classe O’pen Skiff al Club Velico Castiglione della Pescaia, dove è andata in scena la seconda tappa del Campionato della classe O’pen Skiff, il monotipo che insegna a conoscere i trucchi della regata e l’autonomia in mare ai giovanissimi.

Ottima l’accoglienza del Circolo Velico Castiglione della Pescaia e ottimo il lavoro del Comitato che ha portato a casa ben tre prove per gli Under 13 Prime, 4 per gli Under 13 e gli Under 17, così come previsto da programma.

Ottimo risultato anche per la squadra dei “piccoli” velisti dell’Argentario Sailing Academy che vede di nuovo Francesco Maria Costanzo sul gradino più alto del podio, seguito del compagno di squadra Lapo Manigrasso e da Tommaso Giannini del Club del Mare. Negli Under 13 domina Sten Michael del CVCP con 4 primi nelle 4 prove seguito da Alan Senn (ASA) e Niccolò Giovannelli (Club del Mare).

Dominio assoluto anche negli Under 17 con Niccolò Giomarelli del CV Castiglionese seguito dai soliti Matteo Cervino (Club del Mare) e Giacomo Moretti (ASA).

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi – dichiara Federico Andreotti, vice presidente dell’Argentario Sailing Academy e tecnico federale – le tante ore spese in mare danno i risultati attesi e anche l’impegno a portarli in giro in seconda zona, comincia ad essere ricco di soddisfazione. La nostra zona ha delle grandissime potenzialità in questa classe, soprattutto quando i circoli fanno sistema e si organizzano per cooperare. Si può fare di più ma intanto godiamoci questi risultati”.

Da segnalare l’ottimo lavoro di squadra di tutti i tecnici con il Comitato e il Club organizzatore, a dimostrazione che la Classe O’pen Skiff della seconda zona può veramente considerarsi un’unica squadra.

Prossimo appuntamento in Sardegna per il Mondiale di Calasetta dove si potrà verificare a che punto è la classe a livello internazionale.