Coronavirus in Italia: 907 nuovi casi e 24 morti. I positivi sono 42.579

GROSSETO – Sono 907 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, i morti sono 24. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 187, con un calo di quattro unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, invece, sono 11 (ieri due). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 1.271, in calo di 66 unità rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore la regione che ha registrato più casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e Lazio (+58). Nessun nuovo positivo in Val d’Aosta e Molise.

I casi totali salgono così a 4.264.704. I guariti sono 1.835 (ieri 1.582), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.094.421. Gli attualmente positivi sono 42.579 (-952, ieri -1.133), di cui 41.121 in isolamento domiciliare.

Di seguito i dati in dettaglio.

• Attualmente positivi: 42.579

• Deceduti: 127.704 (+24)

• Dimessi/Guariti: 4.094.421 (+1.835)

• Ricoverati: 1.458 (-70)

• di cui in Terapia Intensiva: 187 (-4)

• Tamponi: 72.607.758 (+192.424)

Totale casi: 4.264.704 (+907, +0,02%)

📊 Medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa:

Casi totali: 796 casi in media al giorno (+105, +15% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 23 (-8, -26%)

Nuovi ingressi in T.I.: +5 al giorno (-3, -38%)

Tamponi: 172.795 (+319, +0%)

✅ Dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 54.371.521

Di cui 1e dosi: 33.167.624

Di cui 2e dosi: 21.203.897

Dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 512.400

Media settimanale delle somministrazioni giornaliere: 526.314